Siyasi görüşünü açıkladı! Sihirli Annem'in Sadık'ı Emre Altuğ: Göründüğümün dışında...

Herkes sizin gibi şanslı değil. Siz şanslı kesimdensiniz?

Şanslı değil, çok çalışmış mücadele vermiş kesimdenim. Buralara öyle kolay kolay gelmedim, çok büyük emek verdim. Bu süreçte sadece kendini düşünemiyorsun, bir ekibin, orkestran var; onları da dert ediyorsun. Başta açığı kendimiz tolere etmek istedik ama zor. Bir insana, bir gecede kazandığı parayı, aylık olarak vermeye çalışmanız bile ciddi külfet.



Peki, çözüm ne?

Devletimize çok iş düşüyor. Biz aslında vergilerimizi bunun için verdik, bu kötü günler için çalıştık. Dolayısıyla şimdi babanın bize bakması lazım!