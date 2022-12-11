Siyasetin Güzellik Kraliçesi gözaltında! Avrupa Parlamentosu'nda Yunan Eva depremi!

Bir Körfez ülkesinden...

Federal Savcılık tarafından koordine edilen operasyon, Yolsuzlukla Mücadele Merkez Ofisi (OCRC) tarafından dört ayı aşkın bir süredir büyük bir titizlikle yürütülen, suç örgütü, yolsuzluk ve kara para aklama iddialarına yönelik geniş kapsamlı bir soruşturma kapsamında gerçekleştirildi. Yolsuzlukla mücadele müfettişleri bir Körfez ülkesinin AP’nin ekonomik ve siyasi kararlarını etkilemeye çalıştığından şüphelendikleri için harekete geçtiler. Dosyaya yakın kaynaklar Belçika medyasına bu ülkenin Katar olduğunu teyit etti.