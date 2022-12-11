Siyasetin Güzellik Kraliçesi gözaltında! Avrupa Parlamentosu'nda Yunan Eva depremi!
AB başkenti Brüksel’de Avrupa Parlamentosu başkan yardımcılarından yeminli Türk düşmanı Yunan parlamenter Eva Kaili gözaltına alındı. Kaili ve dört diğer kişinin bir Körfez ülkesinden rüşvet aldıkları belirlendi.
Yeminli Türk düşmanı olan Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye kökenli Yunan başkan yardımcısı yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alındı. Belçika polisinin aylardır yürütülen bir soruşturma kapsamında AP’nin 14 Başkan Yardımcısı’ndan biri olan İstanbul kökenli Yunan parlamenter Eva Kaili (44) parlamenter dokunulmazlığı olmasına rağmen 4 kişiyle birlikte gözaltına alındı. Brüksel’in çeşitli semtlerindeki 17 evde arama yaptı. Operasyon kapsamında bulunan 600 bin Euro nakit paraya el konuldu.
Bir Körfez ülkesinden...
Federal Savcılık tarafından koordine edilen operasyon, Yolsuzlukla Mücadele Merkez Ofisi (OCRC) tarafından dört ayı aşkın bir süredir büyük bir titizlikle yürütülen, suç örgütü, yolsuzluk ve kara para aklama iddialarına yönelik geniş kapsamlı bir soruşturma kapsamında gerçekleştirildi. Yolsuzlukla mücadele müfettişleri bir Körfez ülkesinin AP’nin ekonomik ve siyasi kararlarını etkilemeye çalıştığından şüphelendikleri için harekete geçtiler. Dosyaya yakın kaynaklar Belçika medyasına bu ülkenin Katar olduğunu teyit etti.
Suçüstü mü yapıldı?
Operasyon kapsamında tutuklanan ilk isimlerden biri eski AP üyesi İtalyan Pier Antonio Panzeri oldu. El konulan nakit para Panzeri’nin evinden çıktı. Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu Genel Sekreteri Luca Visentini de gözaltına alınan isimlerdendi. Polisin gözaltına aldığı dikkat çeken bir başka isim ise Panzeri’nin eski asistanı Francesco Giorgi oldu.
Sevgilisi de gözaltında
Francesco Giorgi aynı zamanda Yunan Parlamenter Kaili’nin erkek arkadaşı. Bu isimlerin ardından Kaili de öğleden sonra gözaltına alındı. Dokunulmazlıkla korunan bir milletvekilini gözaltına almanın tek yolu suçüstü yakalamak olduğundan Kaili’nin evinde arama yapılması ve gözaltına alınması bu ihtimali güçlendirdi.