Siyasete girmesi çok konuşulan Gökhan Zan futbola geri döndü! İşte yeni adresi

Eski futbolcu ve teknik direktör Gökhan Zan önce Meral Akşener döneminde İYİ Parti'ye katıldı, milletvekili seçilemeyince ardından yerel seçimlerde TİP'ten Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday oldu. Ancak Zan, burada da istediği sonucu alamadı.