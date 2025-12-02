BIST 11.153
Siyasete girmesi çok konuşulan Gökhan Zan futbola geri döndü! İşte yeni adresi

Gökhan Zan futbolu bıraktıktan sonra siyasete atılmasıyla çok konuşulmuştu. Siyasetten umduğunu bulamayan Gökhan Zan, futbola geri döndü.

Eski futbolcu ve teknik direktör Gökhan Zan önce Meral Akşener döneminde İYİ Parti'ye katıldı, milletvekili seçilemeyince ardından yerel seçimlerde TİP'ten Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday oldu. Ancak Zan, burada da istediği sonucu alamadı. 

Zan'ın adaylık sürecinde AK Parti ile seçim pazarlığı yaptığı iddia edilen ses kayıtları gündeme gelmişti. İddiaları reddeden Zan, savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Siyasetten umduğunu bulamayan Gökhan Zan, futbola geri döndü. 

Gökhan Zan, memleketi Hatay'ın takımlarından İskenderunspor'la 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. 

Kulüpten yapılan açıklamada, “Şehrimizin evladı, değerli teknik direktör Gökhan Zan ile 1,5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Anlaşmanın, İskenderunspor’umuza ve kıymetli hocamıza hayırlı olmasını dileriz” ifadelerine yer verildi.

