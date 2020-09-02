Siyah mayolu pozu nefesleri kesti! Yaşını duyanlar kulaklarına inanamadı
Dünyaca ünlü oyuncu Salma Hayek sosyal medya hesabından yayınladığı poz nefesleri kesti.
Hollywood'un yıllara meydan okuyan ünlülerinden Salma Hayek, eşi ve kızı ile çıktığı tatilde hem güneşin keyfini çıkardı hem de yeni yaşını kutladı. Yunanistan'ın Mikonos adasına giden Hayek, verdiği pozları sosyal medya hesabına ekledi.
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Yaşına rağmen çekici haliyle dikkatleri üzerine çeken Hayek'in fotoğrafı binlerce beğeni ve yorum aldı.
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Dünyaca ünlü oyuncu, siyah mayosu, güneş gözlüğü ve kafasında şapkasıyla çekildiği karesine, "Tahmin edin kim 54 yaşına giriyor?" notunu düştü.
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Fotoğraflarının yakın zamanda çekildiğini de vurgulayan Salma Hayek, paylaşımı ile takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
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