Siyah fasülyenin faydaları nelerdir neye iyi gelir depresyon ve stresi önler!

Karaciğeri temizliyor

Siyah fasülye çoğu sebze ve meyvede bulunmayan selenyum mineralini içerir. Bu mineral karaciğerin temizliğinde rol oynar ve kansere neden olan bazı bileşiklerin atılmasına yardımcı olur. Ayrıca selenyum vücutta iltihap oluşumunu önler ve tümör büyüme oranını azaltır.