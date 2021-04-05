Siyah fasülyenin faydaları nelerdir neye iyi gelir depresyon ve stresi önler!
Latin Amerika mutfağında popüler olan siyah fasülye, depresyon, stres gibi çağın sorunlarının önüne geçiyor. İşte siyah fasülyenin daha önce hiç duymadığınız yaraları...
Güney Amerika'da yetiştirilen siyah fasülye, vitamin ve mineral bakımından oldukça zengin bir besin. İnsan sağlığına faydaları saymakla bitmeyen bu besin depresyona da iyi geliyor. Gelin siyah fasülyenin faydalarına birlikte göz atalım!
Depresyon ve stresi önlüyor
Siyah fasülye üzerine yapılan araştırmalar sinir sistemine iyi geldiğini ortaya koymuştur. Siyah fasülye tüketenlerin depresyon ve stres gibi ruh hastalıklarına karşı direncinin arttığı kanıtlanmıştır.
Karaciğeri temizliyor
Siyah fasülye çoğu sebze ve meyvede bulunmayan selenyum mineralini içerir. Bu mineral karaciğerin temizliğinde rol oynar ve kansere neden olan bazı bileşiklerin atılmasına yardımcı olur. Ayrıca selenyum vücutta iltihap oluşumunu önler ve tümör büyüme oranını azaltır.
Uzun süre tok tutuyor, kilo verdiriyor
Yüksek lif içeriği sayesinde tokluk hissi oluşturur, uzun süre tok tutar. Bu özelliği ile kilo vermeye yardım eder.