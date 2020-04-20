Siyah fasulyenin bilinmeyen faydaları stresten koruyor!
Ağır etli bir yapısı olan siyah fasulye, diyet yapan ya da vejeteryan olanlar için de tavsiye edilen tam bir kalsiyum deposudur. Gelin siyah fasülyenin daha önce duymadığınız faydalarına yakından bakalım...
Latin Amerika mutfağında yaygın olarak kullanılan siyah fasülyenin sağlık için birçok yararı bulunuyor. Siyah fasülye A, B2, B3, B6 ve B9 vitaminlerinin yanı sıra içerdiği zengin mineraller sayesinde karaciğer sağlığından, depresyon ve strese; kilo verdirmeden, kabızlığın giderilmesine pek çok fayda sağlıyor.
Karaciğeri temizliyor
Siyah fasülye çoğu sebze ve meyvede bulunmayan selenyum mineralini içerir. Bu mineral karaciğerin temizliğinde rol oynar ve kansere neden olan bazı bileşiklerin atılmasına yardımcı olur. Ayrıca selenyum vücutta iltihap oluşumunu önler ve tümör büyüme oranını azaltır.
Uzun süre tok tutar, kilo verdirir
Yüksek lif içeriği sayesinde tokluk hissi oluşturur, uzun süre tok tutar. Bu özelliği ile kilo vermeye yardım eder.
Depresyon ve stresi önlüyor
Siyah fasülye üzerine yapılan araştırmalar sinir sistemine iyi geldiğini ortaya koymuştur. Siyah fasülye tüketenlerin depresyon ve stres gibi ruh hastalıklarına karşı direncinin arttığı kanıtlanmıştır.