Siyah domates görenleri şaşırtıyor

Olgunlaşmaya başladığında sap kısmı yine siyah kalıyor, alt kısmı ise kırmızıya dönüyor. Lezzette bir farklılık yok. Biraz daha dayanıklı bir ürün. Şu anda tamamen yerli, atalık tohum dediğimiz, hibrit olmayan bir domates türüdür. Daha çok çeşitleri gelecek. Avusturya’dan da tohum istedim, atalık tohum serisinden gelecek ve önümüzdeki yıl da onları yetiştireceğiz” dedi.