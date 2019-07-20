Siyah domates görenleri şaşırtıyor
Mersin’in merkez Mezitli Belediyesi’nin gönüllülere tahsis ettiği sebze üretim alanında yetiştirilen domatesleri görenler şaşırıyor. Domatesle özdeşleşen kırmızı renk, bu bahçede siyaha döndü.
Mezitli Belediyesi Gönüllüleri Sebze Üretim Alanında, Mersin özelinde bir ilk gerçekleştirildi. Gönüllü olarak belediye bahçesinde sebze yetiştiren Emekli Deniz Astsubayı Salman Kalender, kökeni Güney Amerika’nın Galapagos Adaları olan, Türkiye ve dünyada ender olarak yetiştirilen siyah domates üretmeyi başardı. Göz alıcı parlak siyah renkte ve salkım salkım domatesler, şimdilik Mezitli Belediyesi Aşevine gönderiliyor. Yurt dışından getirttiği tohumlarla siyah domates yetiştirmeyi başaran ve ürünlerini de bu sezonda almaya başlayan Kalender’in yeni hedefi ise siyah domates tohumu elde etmek.
“30-40 tohumu tavada yetiştirdik ve şu anda ürünler çıktı”
Siyah domateste ilk ürünlerini almanın mutluluğunu yaşayan Emekli Deniz Astsubayı Salman Kalender, siyah domates yetiştirme öyküsünü İHA muhabirine anlattı. Geçen yıl Almanya’dan getirttiği bir miktar siyah domates tohumunu sebze üretim alanında yetiştirdiklerini söyleyen Kalender, “Yaklaşık 30-40 tohumdu. Biz onları tavada yetiştirdik ve şu anda artık ürünler çıktı ve kızarmak üzere. Siyah domates, çiçekten sonra siyah bir nokta halinde gelişiyor. Çiçeğin baş kısmı yeşil, sap kısmı siyah oluyor.
Olgunlaşmaya başladığında sap kısmı yine siyah kalıyor, alt kısmı ise kırmızıya dönüyor. Lezzette bir farklılık yok. Biraz daha dayanıklı bir ürün. Şu anda tamamen yerli, atalık tohum dediğimiz, hibrit olmayan bir domates türüdür. Daha çok çeşitleri gelecek. Avusturya’dan da tohum istedim, atalık tohum serisinden gelecek ve önümüzdeki yıl da onları yetiştireceğiz” dedi.
“Çok mutluyum, böyle bir ürün yetiştirmek zevk, ayrı bir huzur veriyor bizeMersin’de siyah domatesi ilk yetiştiren kişi olarak büyük bir haz ve mutluluk duyduğunu belirten Kalender, “Çok mutluyum, böyle bir ürün yetiştirmek zevk, ayrı bir huzur veriyor bize” diye konuştu.