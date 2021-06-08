Siyah bikinisiyle dikkat çekti! Dilan Deniz Çiçek makyajsız haliyle şaşırttı
Çukur, Yarım Kalan Aşklar, Alev Alev dizileriyle son zamanlarda dikkat çeken Dilan Deniz Çiçek tatil pozları olay oldu.
İlk bölümü 5 Kasım'da ekrana gelen Alev Alev dizisinin geçtiğimiz haftalarda final yapmasıyla 26 yaşındaki Dilan Çiçek Deniz soluğu tatilde aldı.
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Soluğu bir arkadaşıyla tatilde alan Dilan Çiçek Deniz, önceki gün Bozburun Yacht clup Hotel'de objektiflere yansıdı.
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Kahvaltı sonrası şezlonglara geçen güzel oyuncu, telefonunu eline alarak arkadaşının fotoğraflarını çekti.
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Kendisini yere kapatıp güzel fotoğraf çekmeye çalışan 26 yaşındaki Deniz’in bu halleri kare kare görüntülendi.
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