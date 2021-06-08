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Siyah bikinisiyle dikkat çekti! Dilan Deniz Çiçek makyajsız haliyle şaşırttı

Siyah bikinisiyle dikkat çekti! Dilan Deniz Çiçek makyajsız haliyle şaşırttı

Çukur, Yarım Kalan Aşklar, Alev Alev dizileriyle son zamanlarda dikkat çeken Dilan Deniz Çiçek tatil pozları olay oldu.

Siyah bikinisiyle dikkat çekti! Dilan Deniz Çiçek makyajsız haliyle şaşırttı

İlk bölümü 5 Kasım'da ekrana gelen Alev Alev dizisinin geçtiğimiz haftalarda final yapmasıyla 26 yaşındaki Dilan Çiçek Deniz soluğu tatilde aldı. 

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Siyah bikinisiyle dikkat çekti! Dilan Deniz Çiçek makyajsız haliyle şaşırttı

Soluğu bir arkadaşıyla tatilde alan Dilan Çiçek Deniz, önceki gün Bozburun Yacht clup Hotel'de objektiflere yansıdı.

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Siyah bikinisiyle dikkat çekti! Dilan Deniz Çiçek makyajsız haliyle şaşırttı

Kahvaltı sonrası şezlonglara geçen güzel oyuncu, telefonunu eline alarak arkadaşının fotoğraflarını çekti.

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Siyah bikinisiyle dikkat çekti! Dilan Deniz Çiçek makyajsız haliyle şaşırttı

 Kendisini yere kapatıp güzel fotoğraf çekmeye çalışan 26 yaşındaki Deniz’in bu halleri kare kare görüntülendi.

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