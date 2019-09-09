Sivrisinekler en çok erkekleri ve 0 kan grubunu ısırıyor! Isırılan yere fiske atın
Sivrisineklerin ısırmak için en çok erkekleri, hamile kadınları ve obezleri tercih ettiği ortaya çıktı.
Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Aslı Gelincik, sivrisinekler hakkında bilmeniz gerekenleri anlattı. Sivrisinekler sadece üremek için ısırıyorlar. Sivrisinekler bazı insanları ise diğerlerine göre daha sık tercih ediyor.
En çok erkekleri ve 0 grubunu seviyor : Sivrisineklerin seçici davranıyorlar. Erkekler, hamile kadınlar, fazla kilolu veya obez insanlar en çok tercih ettikleri kişiler. Özellikle 0 kan grubuna sahip bireyler ve yüksek miktarda ürik asit, laktik asit ve amonyak yayan insanlar da sevdikleri arasında.
Koyu renkli kıyafetler etkiliyor : Koyu renkli kıyafetler giyilmesinin sivrisinekler tarafından ısırılma olasılığını artırdığını anlatan Gelincik, bunun ise koyu rengin ısıyı emmesi ve muhafaza etmesinde kaynaklandığını belirtti.
Prof. Dr. Gelincik, sarımsak, B vitamini takviyeli gıdalar, vanilya kokularının da sivrisinekleri çeken etmenler arasında yer aldığına işaret etti.