Sivrisinekler en çok erkekleri ve 0 kan grubunu ısırıyor! Isırılan yere fiske atın

En çok erkekleri ve 0 grubunu seviyor : Sivrisineklerin seçici davranıyorlar. Erkekler, hamile kadınlar, fazla kilolu veya obez insanlar en çok tercih ettikleri kişiler. Özellikle 0 kan grubuna sahip bireyler ve yüksek miktarda ürik asit, laktik asit ve amonyak yayan insanlar da sevdikleri arasında.