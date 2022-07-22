Sivrisinekler bazı kişileri neden daha çok ısırıyor bilim insanları açıkladı

Böylece çok sayıda insanın yaşamını kaybetmesine neden oluyor. Ayrıca yaklaşık yüz yıl önce, sivrisineklerin karbondioksite karşı önemli zaafı olduğu keşfedildi! Yine de karbondioksite olan düşkünlükleri, sivrisineklerin neden bazı insanları daha fazla ısırdığını açıklamak için yeteli değil. Yani bazı insanları sivrisinekler için daha çekici kılan başka faktörler de var