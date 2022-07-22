Sivrisinekler bazı kişileri neden daha çok ısırıyor bilim insanları açıkladı
Sıcak yaz aylarının en büyük sorunlarından biri kuşkusuz sivrisinekler. Ancak sivrisinekler kimi insanı oldukça fazla ısırırken kimine yaklaşmıyor bile. Bilim insanları bu durumun sebebini açıkladı.
Yaz aylarında serinlemek için kapıyı pencereyi sürekli açık bulunduruyoruz ancak bu sefer de sivrisineklerin istilasına maruz kalıyoruz. Sivrisinekler genellikle pek çok kişiye ısırır ancak bazı kişilere konar konmaz ısırmadan uzaklaşır. Bu durumun sebebini bilim insanları açıkladı. Açıklamaya göre sivrisineklerin bazı insanları ısırmamasının en önemli sebebi ten kokusu ve tendeki nem oranı. İşte bilim insanlarının açıklamalarına göre sivrisineklerin bazı insanları ısırmamasının diğer sebepleri...
Hem erkek hem de dişi sivrisinekler diğer canlıları ısırmadan yaşayabiliyor
Ancak özellikle dişi sivrisinekler, üreme döngülerini tamamlayabilmek için kana ihtiyaç duyuyor! Bu sebeple insanları ısıran sivrisinekler başta Batı Nil virüsü, Zika virüsü, dang humması ve sarıhumma gibi hastalık ve virüsleri insanlara bulaştırıyor.
Böylece çok sayıda insanın yaşamını kaybetmesine neden oluyor. Ayrıca yaklaşık yüz yıl önce, sivrisineklerin karbondioksite karşı önemli zaafı olduğu keşfedildi! Yine de karbondioksite olan düşkünlükleri, sivrisineklerin neden bazı insanları daha fazla ısırdığını açıklamak için yeteli değil. Yani bazı insanları sivrisinekler için daha çekici kılan başka faktörler de var
Isı, su buharı, nem, görsel nedenler ve en önemlisi koku
Yapılan çalışmalar, bu fiziksel ve kimyasal özelliklerin sivrisineklerin hangi insanı ısıracaklarını seçmelerinde önemli rolü olduğunu ortaya koyuyor. Bunlar arasında en önemli faktör ise koku! Ancak hangi aromaların sivrisinekleri daha çok cezbettiği net değil.