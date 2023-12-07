Sivil havacılıkta 2023 "rekorlar yılı" oldu!

Türkiye'nin, uluslararası sivil havacılık alanındaki gelişmeleri takip ettiğini, uluslararası kuruluşlarca kabul görmüş kural ve standartların güncel olarak uygulanması için gerekli düzenlemeleri yaparak uyguladığını ifade eden Uraloğlu, sivil havacılık faaliyetlerinin, küresel ilişkiler ağının ve uluslararası ticaretin en önemli unsurlarından ve olmazsa olmazlarından biri haline geldiğini söyledi.