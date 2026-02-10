Şıvga Gerez hayatını kaybetti! Kurtlar Vadisi'ndeki rolüyle hafızalara kazınmıştı
Şıvga Gerez 56 yaşında hayatını kaybetti. Hayata gözlerini yuman Gerez, Kurtlar Vadisi dizisinde hayat verdiği karakter ile hafızalara kazınmıştı. Şıvga Gerez kimdir, neden öldü? İşte detaylar...
Türk televizyon tarihine damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde “Cerrahpaşalıların Ablası” rolüyle izleyicinin hafızasına kazınan Şıvga Gerez'den acı haber geldi.
Uzun süredir ekranlardan uzak olan Gerez 2025 yılında kanser olduğunu duyurmuş, saçlarını kazıtıp son halini paylaşmıştı.
“Kanserle savaşımız başlamıştır. En güzel şekilde uğurlayıp göndereceğiz biiznillah,” diyen Şıvga Gerez Nefes'in iddiasına göre hayatını kaybetti.
Kurtlar Vadisi dizisinde oynadığı 'Cerrahapaşalıların Ablası' rolüyle tanınan ünlü oyuncu Şıvga Gerez 56 yaşındaydı.