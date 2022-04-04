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Sivas'taki doğal gaz patlamasında korkunç şüphe! 1'i ağır 4 kişi yaralanmıştı

İhlas Haber Ajansı
Sivas'taki doğal gaz patlamasında korkunç şüphe! 1'i ağır 4 kişi yaralanmıştı

SİVAS'ta 1'i ağır 4 kişinin yaralandığı doğal gaz patlamasının ardından intihar şüphesi çıktı.

Sivas'taki doğal gaz patlamasında korkunç şüphe! 1'i ağır 4 kişi yaralanmıştı

SİVAS merkez Fatih Mahallesi 3. Sokak'taki bir apartmanın giriş katında meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla şehirdeki hastanelere kaldırıldı.

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Sivas'taki doğal gaz patlamasında korkunç şüphe! 1'i ağır 4 kişi yaralanmıştı

Patlamanın etkisiyle ikamette büyük hasar oluştu. Yapılan ilk incelemede patlamaya doğal gaz sıkışmasının neden olduğu anlaşıldı.

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Sivas'taki doğal gaz patlamasında korkunç şüphe! 1'i ağır 4 kişi yaralanmıştı

Patlamanın meydana geldiği evde bulunan Turan Kaya (42) ağır yaralanırken üst katında oturan annesi İmmi Kaya (74) ve babası Abdi Kaya (80) olayı hafif şekilde atlattı.

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Sivas'taki doğal gaz patlamasında korkunç şüphe! 1'i ağır 4 kişi yaralanmıştı

Patlamanın etkisi ile panik yaşayıp hastaneye kaldırılan bir kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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