Sivas'taki doğal gaz patlamasında korkunç şüphe! 1'i ağır 4 kişi yaralanmıştı
SİVAS'ta 1'i ağır 4 kişinin yaralandığı doğal gaz patlamasının ardından intihar şüphesi çıktı.
SİVAS merkez Fatih Mahallesi 3. Sokak'taki bir apartmanın giriş katında meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla şehirdeki hastanelere kaldırıldı.
Patlamanın etkisiyle ikamette büyük hasar oluştu. Yapılan ilk incelemede patlamaya doğal gaz sıkışmasının neden olduğu anlaşıldı.
Patlamanın meydana geldiği evde bulunan Turan Kaya (42) ağır yaralanırken üst katında oturan annesi İmmi Kaya (74) ve babası Abdi Kaya (80) olayı hafif şekilde atlattı.
Patlamanın etkisi ile panik yaşayıp hastaneye kaldırılan bir kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.