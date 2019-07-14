Sivas'ta yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı
SİVAS'ta yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Feci trafik kazasında 3 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Kaza, Sivas- Erzincan yolu Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi. Ağrı'dan, Bursa yönüne giden yolcu otobüsü ile otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil refüje savruldu. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde otomobildeki 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobilde bulunan ve içerde sıkışan 2 yaralı ise itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 2 yaralı ardından hastaneye kaldırıldı.
Otobüs ile otomobilin karıştığı kazda yaşamını yitirenlerin sayısı hastanede de bir kişinin ölmesiyle 3'e yükselirken, isimler de belirlendi. Kazaya karışan araçlardan yolcu otobüsünü Mahmut Kandemir'in, Hafik ilçesinden Sivas yönüne giden otomobili ise Ahmet Güven kullandığı öğrenildi. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücü Ahmet Güven (52) ve eşi Zeliha Güven (47) olay yerinde, kızları Merve Aydemir (25) ise yaralı olarak kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü Ahmet Güven'in torunu Eymen Gazi Aydemir (4) ise aynı hastanede tedaviye alındı. Kazada yaşamını yitirenlerin cesetleri otopsi için hastane morga kaldırıldı.
Olay yerindeki incelemelerin ardından araçlar bulunduğu yerden kaldırıldı. Kaza nedeniyle Sivas-Erzincan Çevreyolu'nun tek şeridi bir süre trafiğe kapatıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.