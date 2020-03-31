Sivas'ta vatandaşlar Corona virüsü aldırmadan sokakları doldurdu
Sivas'ta vatandaşlar koronavirüs (kovid-19) tehlikesini umursamayarak caddeleri doldurdu. Görüntüleri görenler duruma tepki gösterdi. Ayrıca Sivas'ta 5 köyde karantina durumu uygulanıyor...
Türkiye'de koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında, evde kalınması çağrıları yapılırken, Sivas sokakları, bugün kalabalığıyla dikkat çekti. Cadde ve sokaklar boş kalmazken, özellikle Atatürk Caddesi ve İnönü Bulvarı üzerinde bulunan bankaların önünde kuyruklar oluştu.Bazı kişiler ise acil işleri olduğu için dışarı çıkmak zorunda kaldıklarını söyledi.
Polis ekipleri ve bekçiler, kuyrukta olanları 'sosyal mesafe' kuralına uymaları ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.
Bazı kişiler ise acil işleri olduğu için dışarı çıkmak zorunda kaldıklarını söyledi. Dikkat çeken kısımlardan biri kaldırılmayan banklarda hiçbir şey yokmuş gibi oturan vatandaşların objektiflere yansıması oldu.
Şehir içerisindeki kalabalıkta koronavirüse aldırış etmeden bisiklete binen vatandaş, dikkatleri çeken bir diğer durum oldu.