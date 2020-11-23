Sivas'ta tartışmalara konu olan 'tek mezar'ın hikayesi şaşırttı cadde ismini ondan aldı
SİVAS'ta tartışmalara konu olan 'Tek mezar'a kimileri boş diyor kimileri şifalı. Aynı zamanda caddeye de ismini veren mezarın hikayesini muhtar anlatırken bir kadının söyledikleri dikkat çekti.
Sivas’ta Kent merkezi Çayyurt Mahallesi’nde Tekmezar Caddesi’nde bulunan “Tekmezar” isimsiz olmasıyla merak konusu olurken görüntüsüyle de dikkat çekiyor. Rivayete göre geçmişte tek mezarın bulunduğu alana yakın bir yerde Mevlana Mesnevi Dergahında hizmet eden kimsesiz biri hayatını kaybetti.
Kış şartları izin vermedi: Hayatını kaybeden kimsesiz, o dönem yoğun kış şartları nedeniyle kent mezarlığına götürülemedi. Götürülemeyen cenaze en yakın bulunan günümüzdeki cadde üzerine defnedildi.
Caddeye de adını veren ve cadde ortasında tek bulunan mezar görenlerin dikkatini çekse de mezarın içi kimisi için boş kimisi için ise dolu biliniyor.
Şifa arıyorlar: Mahalle muhtarı Necip Köse mezara bilenlerin şifa veya dilek amaçlı değil dua etmek amacıyla ziyaret ettiğini dile getirirken, mahallede yaşayan bir kadın ise bu mezara sıtma hastalarının gelerek şifa aradığını söyledi.