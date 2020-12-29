Sivas'ta sular çekildi ortaya çıktı gören şaşkına döndü: İlk kez karşılaştım

Bütün, “Bu dönem Yıldızeli merkez sulama kooperatifinde görevli olarak su işlerine baktım. Sezon sonunda gördüğünüz gibi göletimizde su kalmadı. Yaklaşık 300 çiftçimizi ilgilendiren göletimiz, çiftçilerimizi mağduriyetle karşı karşıya getirdi. Bu sezon nasıl olacak bilemiyoruz." dedi.