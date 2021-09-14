Sivas'ta şaşırtan olay: Kepçeyi toprağa vurunca tarihi kuyu bulundu
SİVAS'ta tesadüfen tarihi kuyu bulundu. Kepçeyi toprağa vuran operatör şaşkınlık yaşarken kuyunun tek bir amaç için yapıldığı düşünülüyor.
Sivas kent merkezinde heyecanlandıran bir olay yaşandı. Sivas Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Yahyabey Mahallesinde çevre düzenlemesi yaptığı sırada tarihi olduğu düşünülen bir su kuyusu buldu.
Belediyede kepçe operatörü olarak görev yapan Muhlis Kayapınar, kepçeyi vurduğu sırada yıllardır toprak altında kalan su kuyusunu gün yüzüne çıkardı.
Taş işlemeciliği ve yaklaşık 10 metre derinliği ile dikkat çeken kuyu görenleri ise şaşırttı.
Durumun bildirilmesi üzerine Vakıflar Bölge Müdürlüğü ekipleri kuyu ile ilgili inceleme başlattı.