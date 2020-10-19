Sivas'ta olayı gören koştu cep telefonuna sarıldı

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, M.B.'yi intihar girişiminden vazgeçirmek uzun süre çaba harcadı. Bu sırada caddede yoğunluk oluşurken, bazı meraklıların ise cep telefonu kamerası ile intihar girişimini görüntülemeye çalıştığı görüldü.