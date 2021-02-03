Sivas'ta öğretmeni öyle bir şey dedi ki hayatı değişti! 'Bu söylem beni kamçılamıştı'

Yurt dışından da ilgi var: Sayyar’ın çalışmaları Türkiye’nin çeşitli şehirleri başta olmak üzere yurt dışından da vatandaşlar tarafından takip ediliyor. İlerleyen yaşına rağmen resim tutkusundan vazgeçemeyen Sayyar, atölyeye dönüştürdüğü evinin odasında çalışmalarını yapmaya devam ediyor.