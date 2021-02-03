Sivas'ta öğretmeni öyle bir şey dedi ki hayatı değişti! 'Bu söylem beni kamçılamıştı'
SİVAS'ta öğretmeninin söylediği sözler üzerine hayatı değişen Arif Sayyar'ın çizdiği resimler sosyal medyada fotoğraf sanılıyor.
Sivas kent merkezi Yenimahalle’de yaşayan 68 yaşındaki Arif Sayyar’ın hayatı öğretmeninin kendisine söyledikleriyle değişti. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları’ndan (TCDD) emekli olan Sayyar, ilkokulda öğretmeninin ‘Ne kadar yeteneksizsin’ sözleri üzerine ömrünü resme adadı.
Fotoğraf kareleri gibi: Sayyar, 55 yıllık ressamlık kariyerinde birçok eser ortaya çıkardı. Sayyar, ömrünü geçirdiği trenleri çalışmalarında başyapıt olarak kullandı. Günün 12 saatini resim yaparak geçiren Sayyar’ın eserleri fotoğraf karelerinden ayırt edilemiyor.
Yurt dışından da ilgi var: Sayyar’ın çalışmaları Türkiye’nin çeşitli şehirleri başta olmak üzere yurt dışından da vatandaşlar tarafından takip ediliyor. İlerleyen yaşına rağmen resim tutkusundan vazgeçemeyen Sayyar, atölyeye dönüştürdüğü evinin odasında çalışmalarını yapmaya devam ediyor.
"Çalışmamı incelediğinde kulağımı çekti"
Ressam Arif Sayyar, resimlerinde genellikle meslek hayatında etkilendiği trenleri çalıştığını belirterek, “1975 yılında demir yollarına girdim, 33 yıl çalıştım aralıksız olarak. Resme başlama olayım, çok ilginç. Hikayem çok garip, ilkokul 5.sınıta öğretmenim resim dersinde çalışmamı incelediğinde kulağımı çekti." dedi ve anlatmaya devam etti: