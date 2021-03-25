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Sivas'ta Muhsin Yazıcıoğlu'nun gömleği! Özel olarak dikmişti 12 yıldır gözü gibi bakıyor

Sivas'ta Muhsin Yazıcıoğlu'nun gömleği! Özel olarak dikmişti 12 yıldır gözü gibi bakıyor

SİVAS'ta, vefatının 12'nci yıl dönümünde anılan Muhsin Yazıcıoğlu'na özel olarak dikilmiş gömlek ortaya çıktı. Terzi Cemal Kılcı, 12 yıldır sakladığını belirterek 'Bu gömlek başkanın en son ölçüsüdür' dedi.

Sivas'ta Muhsin Yazıcıoğlu'nun gömleği! Özel olarak dikmişti 12 yıldır gözü gibi bakıyor

Sivas merkezdeki Sirer pasajında terzilik yapan Cemal Kılcı, Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’na hediye etmek için özel bir gömlek dikti.

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Sivas'ta Muhsin Yazıcıoğlu'nun gömleği! Özel olarak dikmişti 12 yıldır gözü gibi bakıyor

Muhsin Yazıcıoğlu’nun helikopter kazasında yaşamını yitirmesi sonucu gömleği kendisine veremeyen Kılcı, 12 yıldır gömleği dükkanında muhafaza ediyor. 

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Sivas'ta Muhsin Yazıcıoğlu'nun gömleği! Özel olarak dikmişti 12 yıldır gözü gibi bakıyor

Cemal Kılcı, Yazıcıoğlu’nun son vücut ölçüleriyle dikilen gömleğe gözü gibi bakıyor. 

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Sivas'ta Muhsin Yazıcıoğlu'nun gömleği! Özel olarak dikmişti 12 yıldır gözü gibi bakıyor

Gömleği isteyenlere vermediğini söyleyen Kılcı, anı olarak saklayacağını ifade etti.

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