Sivas'ta Muhsin Yazıcıoğlu'nun gömleği! Özel olarak dikmişti 12 yıldır gözü gibi bakıyor
SİVAS'ta, vefatının 12'nci yıl dönümünde anılan Muhsin Yazıcıoğlu'na özel olarak dikilmiş gömlek ortaya çıktı. Terzi Cemal Kılcı, 12 yıldır sakladığını belirterek 'Bu gömlek başkanın en son ölçüsüdür' dedi.
Sivas merkezdeki Sirer pasajında terzilik yapan Cemal Kılcı, Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’na hediye etmek için özel bir gömlek dikti.
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Muhsin Yazıcıoğlu’nun helikopter kazasında yaşamını yitirmesi sonucu gömleği kendisine veremeyen Kılcı, 12 yıldır gömleği dükkanında muhafaza ediyor.
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Cemal Kılcı, Yazıcıoğlu’nun son vücut ölçüleriyle dikilen gömleğe gözü gibi bakıyor.
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Gömleği isteyenlere vermediğini söyleyen Kılcı, anı olarak saklayacağını ifade etti.
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