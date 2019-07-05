Sivas'ta mahalle ayakta! Sopalarla nöbet tutuyorlar

Sivas'ta merkez ilçesinde 2 haftadır 2 kişi tarafından evleri gözetlenen mahalleli, polisten bir an öcne şahısların bulunmasını istiyor. Şeyhşamil Mahallesi'nde yaklaşık 2 haftadır evleri gözetledikleri düşünülen esrarengiz 2 kişi, mahalleye korku saldı. Birçok kişi tarafından fark edilip polise ihbar edilen bu 2 kişi bir türlü yakalanamadı.