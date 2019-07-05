Sivas'ta mahalle ayakta! Sopalarla nöbet tutuyorlar
SİVAS'ta evleri gözetleyen esrarengiz 2 kişi mahallede korkuya neden oldu. Mahalleli sopalarla geceleri nöbet tutuyor.
Sivas'ta merkez ilçesinde 2 haftadır 2 kişi tarafından evleri gözetlenen mahalleli, polisten bir an öcne şahısların bulunmasını istiyor. Şeyhşamil Mahallesi'nde yaklaşık 2 haftadır evleri gözetledikleri düşünülen esrarengiz 2 kişi, mahalleye korku saldı. Birçok kişi tarafından fark edilip polise ihbar edilen bu 2 kişi bir türlü yakalanamadı.
Mahallenin gençleri yaklaşık bir haftadır ellerinde sopalarla sabahlara kadar nöbet tutuyor. Mahalle sakinleri, sapık olduğu düşünülen 2 kişinin biran önce yakalanması için kolluk kuvvetlerinden yardım istiyor.
Mahalle sakinleri, “Mahallemizde yaklaşık 2 haftadır şüpheli 2 kişi dolaşıyor. Evleri gözetliyorlar. Mahalle sakinleri korku içerisinde. Gece uyumaya korkuyoruz.
Bu nedenle sabahlara kadar mahallede nöbet tutuyoruz. Polisimizden biran önce bu iki kişinin bulunmasını istiyoruz” dediler.