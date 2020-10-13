Sivas'ta kurdugu düzenekle köylüleri şaşkına çevirdi mühendislere taş çıkarttı
Kurduğu düzenekle elektriksiz ve motorsuz tarlasını sulayan adam köyde herkesi şaşırttı.
SİVAS Gürün ilçesine bağlı Sarıca köyünde yaşayan 56 yaşındaki Ali Osman Çalışkan, tarlasını sulayabilmek için kendi imkanları ile ilginç bir düzenek geliştirdi. Çalışkan, büyük bir çarkı Fırat Nehri'nin önemli kollarından biri olan Tohma çayının üzerine kurdu.
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İnşaat, çiftçilik ve zurnacılık gibi çeşitli işlerle uğraşan Çalışkan, işten arta kalan zamanlarını bu çarkın yapımına ve montajına ayırdı.
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Köylüler takdir etti: Çark sayesinde çaydan aldığı suyu tarlasına ulaştırmayı başardı. Çalışkan geliştirdiği düzenekle köylünün de takdirini topladı
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Öte yandan çark bölgeden geçen vatandaşların da dikkatini çekti. Çarkı görenler fotoğrafını çekmeden geçmiyor.
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