Sivas'ta 'kış geri geldi' dedirtecek görüntüler!
Sivas’ta melek otu çiçekleri vadiyi beyaza bürüdü. Kış günlerini aratmayacak görüntüler ortaya çıktı. Vadi beyazlar içinde kaldı, fotoğraf çekilmek isteyenler, çiçeklerin üzerine yattı.
Sivas’ta etkili olan sağanak yağışların ardından ekin tarlalarında açan beyaz melek otu çiçeklerinin hızla büyümesi nedeniyle ortaya çıkan görüntü, adeta kışı geri getirdi. Vadiyi beyaza boyayan çiçekler, görenleri gülümsetiyor...
Sivas’ın Zara ilçesi Tepe köyünde bol yağışların ardından bir anda açan melek otu çiçekleri, vadiyi beyaza bürüdü. Ekin tarlalarında kendiliğinden oluşan çiçekler, kış aylarını aratmayan görüntüler oluşturdu. Kar yağmış hissi veren vadi görenlerin ilgisini çekerken, beyaz çiçek örtüsünün arasında yer alan kırmızı gelincik çiçekleri ise görsel bir ziyafet sundu. Doğada nadir gözlenen bu güzelliğe şahitlik edenler fotoğraf çekmeyi ihmal etmedi.
“Kar yağmış, dolu yağmış gibi bembeyaz”
Bölge sakinlerinden Kadir Aslan, bu yıl bol yağışlar nedeniyle çiçeğin de bol olduğunu belirterek, “Normalde bu çiçek, kesilen ekin tarlalarında yani tohumun çıkmadığı tarlalarda daha çok oluyor. Bu yıl yağmur güzel yağdı ve buna paralel olarak böyle görüntüler ortaya çıktı.
Kar beyazı çiçeklerin arasındaki gelincik çiçekleri muhteşem bir görüntü oluşturdu. Kar yağmış, dolu yağmış gibi bembeyaz çok güzel bir görüntü ortaya çıktı” şeklinde konuştu.