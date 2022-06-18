Sivas'ta 'kış geri geldi' dedirtecek görüntüler!

“Kar yağmış, dolu yağmış gibi bembeyaz”

Bölge sakinlerinden Kadir Aslan, bu yıl bol yağışlar nedeniyle çiçeğin de bol olduğunu belirterek, “Normalde bu çiçek, kesilen ekin tarlalarında yani tohumun çıkmadığı tarlalarda daha çok oluyor. Bu yıl yağmur güzel yağdı ve buna paralel olarak böyle görüntüler ortaya çıktı.