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Sivas'ta istifa eden sağlıkçı Tokat'ta bu işe başladı! Siparişlere yetişemiyor

İhlas Haber Ajansı
Sivas'ta istifa eden sağlıkçı Tokat'ta bu işe başladı! Siparişlere yetişemiyor

SİVAS'ta sağlık sektöründeki işinden istifa edip Tokat'ta kendi işini kuran Didem Akpınar siparişlere yetişemiyor.

Sivas'ta istifa eden sağlıkçı Tokat'ta bu işe başladı! Siparişlere yetişemiyor

Sivas’ta özel bir hastanede sağlık personeli olarak çalışan Didem Akpınar'ın (35) sebze yemeyen oğlu için evinde erişte yapması hayatını değiştirdi. 15 yıldır çalıştığı sağlık sektöründen istifa eden Akpınar, Tokat’ta yaklaşık 5 ay önce imalathane açtı.

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Sivas'ta istifa eden sağlıkçı Tokat'ta bu işe başladı! Siparişlere yetişemiyor

 İş yerinde 4'ü kadın 9 kişiye istihdam sağlayan kadın girişimci üretimini yaptıkları yufka ve erişteleri kentte ilgi görmeye başladı. Akpınar, işletmesini büyüterek daha fazla kadına istihdam sağlamayı hedefliyor.

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Sivas'ta istifa eden sağlıkçı Tokat'ta bu işe başladı! Siparişlere yetişemiyor

Akpınar, girişimci olmasını oğlunun yemek alışkanlığına borçlu olduğunu ifade ederek, “Oğlum biraz beslenmesi sıkıntılı, daha keyifli yiyecekler yemeye çalışıyor. Sağlıklı ve faydalı şeyler yemekten her çocukta olduğu gibi çekiniyordu." diye konuştu. 

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Sivas'ta istifa eden sağlıkçı Tokat'ta bu işe başladı! Siparişlere yetişemiyor

Sözlerinin devamında Akpınar "Bende sebzeyi nasıl daha keyifli yedirebilirim? Onu daha nasıl mutlu edebilirim? Düşüncesi ile sebzeli eriştelerden oğluma makarna olarak yedirdim. Bu da farkında olmadan yemediği bütün sebzeleri tüketmiş oldu." ifadelerini kullandı.

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