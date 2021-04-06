Sivas'ta istifa eden sağlıkçı Tokat'ta bu işe başladı! Siparişlere yetişemiyor

Sözlerinin devamında Akpınar "Bende sebzeyi nasıl daha keyifli yedirebilirim? Onu daha nasıl mutlu edebilirim? Düşüncesi ile sebzeli eriştelerden oğluma makarna olarak yedirdim. Bu da farkında olmadan yemediği bütün sebzeleri tüketmiş oldu." ifadelerini kullandı.