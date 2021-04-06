Sivas'ta istifa eden sağlıkçı Tokat'ta bu işe başladı! Siparişlere yetişemiyor
SİVAS'ta sağlık sektöründeki işinden istifa edip Tokat'ta kendi işini kuran Didem Akpınar siparişlere yetişemiyor.
Sivas’ta özel bir hastanede sağlık personeli olarak çalışan Didem Akpınar'ın (35) sebze yemeyen oğlu için evinde erişte yapması hayatını değiştirdi. 15 yıldır çalıştığı sağlık sektöründen istifa eden Akpınar, Tokat’ta yaklaşık 5 ay önce imalathane açtı.
İş yerinde 4'ü kadın 9 kişiye istihdam sağlayan kadın girişimci üretimini yaptıkları yufka ve erişteleri kentte ilgi görmeye başladı. Akpınar, işletmesini büyüterek daha fazla kadına istihdam sağlamayı hedefliyor.
Akpınar, girişimci olmasını oğlunun yemek alışkanlığına borçlu olduğunu ifade ederek, “Oğlum biraz beslenmesi sıkıntılı, daha keyifli yiyecekler yemeye çalışıyor. Sağlıklı ve faydalı şeyler yemekten her çocukta olduğu gibi çekiniyordu." diye konuştu.
Sözlerinin devamında Akpınar "Bende sebzeyi nasıl daha keyifli yedirebilirim? Onu daha nasıl mutlu edebilirim? Düşüncesi ile sebzeli eriştelerden oğluma makarna olarak yedirdim. Bu da farkında olmadan yemediği bütün sebzeleri tüketmiş oldu." ifadelerini kullandı.