Sivas'ta Hevük Kalesi gizemini koruyor! Köylülerin Ertuğrul Gazi rivayeti dikkat çekti

"Kullandığımız deyimlerle örtüşmekte"

Binici, "Milattan sonraysa Bizans sarnıcı olarak kullanıldığı tarihte yer alıyor. 1231 yılında Ertuğrul Gazi’nin Çarmagon Noyan’ı yendiği Boğa Öyüğü savaşının bu kalenin ön tarafında yapıldığı rivayet edilir. Buda bizim bu dönemde kullandığımız deyimlerle örtüşmekte." diye konuştu.