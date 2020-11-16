Sivas'ta Hevük Kalesi gizemini koruyor! Köylülerin Ertuğrul Gazi rivayeti dikkat çekti
SİVAS'ta bulunan Hevük Kalesi gizemini korurken köylülerin inandığı rivayet dikkat çekti.
Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından sit alanı ilan edilen Sivas kent merkezine 30 kilometre mesafedeki Beştepe köyü, sınırları içerisinde bulunan Hevük Kalesi keşfedilmeyi bekliyor. Ertuğrul Gazi’nin Çarmagon Noyan’ı Boğa Öyüğü Savaşında kalenin ön kısmında yendiği rivayet edilirken kalenin Hititler ve Bizanslılar tarafından kullanıldığı düşünülüyor.
Hevük Kalesinde bulunan ve giriş kapısı dışardan gözükmeyen, basamaklardan oluşan tünelse vatandaşlarda merak uyandırıyor. Gizemini koruyan Hevük Kalesi’nin defineciler tarafından tahrip edilmesi ise bölge halkının tepksini topluyor.
Beştepe köyünde yaşayan Ali Binici, kaleye definecilerin zarar verdiğini belirterek, “ Hevük kalesi, Sivas merkeze bağlı, Beştepe ve Harmancık köyü sınırları içerisinde kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan tarihi bir yer. Milattan önce Hititlilerin 500- 600’lü yıllarda burayı kullandığı rivayet ediliyor. " dedi.
"Kullandığımız deyimlerle örtüşmekte"
Binici, "Milattan sonraysa Bizans sarnıcı olarak kullanıldığı tarihte yer alıyor. 1231 yılında Ertuğrul Gazi’nin Çarmagon Noyan’ı yendiği Boğa Öyüğü savaşının bu kalenin ön tarafında yapıldığı rivayet edilir. Buda bizim bu dönemde kullandığımız deyimlerle örtüşmekte." diye konuştu.