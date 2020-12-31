Sivas'ta herkes bu evin fotoğrafını çekiyor! Görenler şaşkına döndü

Sivas kent merkezine 28 kilometre uzaklıktaki Karayün köyünde fıkralara konu olacak bir olay yaşandı. Yaklaşık 30 yıl önce komşusu tarafından yapılan iki katlı evin penceresi Kurugöllü ailesinin arsasına bakınca iki aile arasında anlaşmazlık yaşandı.