Sivas'ta herkes bu evin fotoğrafını çekiyor! Görenler şaşkına döndü
SİVAS'ın Karayün köyünde yer alan bir ev gören herkesi şaşkına çevirdi. Köyü ziyaret eden herkes bu evin fotoğrafını çekiyor.
Sivas kent merkezine 28 kilometre uzaklıktaki Karayün köyünde fıkralara konu olacak bir olay yaşandı. Yaklaşık 30 yıl önce komşusu tarafından yapılan iki katlı evin penceresi Kurugöllü ailesinin arsasına bakınca iki aile arasında anlaşmazlık yaşandı.
Yapılan evin pencerelerinin arsasına bakmasını istemeyen Kurugöllü ailesi komşusuyla bir çözüme varamayınca, çareyi komşusunun penceresinin önüne inşa ettiği altından yolgeçen misafir odasıyla kapatmakla buldu.
Uzun zamandır ayakta duran misafir odası, komşunun evi yıkılınca ilginç görünümüyle dikkat çekerken odayı ilk kez gören vatandaşlar ise şaşkınlığını gizleyemiyor.
Köy dışından gelenlerin fotoğraf çektirdiği ve günümüzde ardiye olarak kullanılan misafir odası drone ile havadan da görüntülendi.