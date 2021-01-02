Sivas'ta görenler şaşırıp kalıyor! Her biri gökten düşmüş gibi ve insan boyunu aşıyor

Kurugöllü, Herkesin kendisine göre farklı bir ibaresi var. Herkes mezarının başına kendi mezarındaki ibarelerden bulup gelebiliyor. Bir çoğunun üzerine daha sonra adını soyadını bilenler yazmışlar. Gerek yeni yazıyla gerekse eski yazıyla." diye konuştu.