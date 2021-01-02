Sivas'ta görenler şaşırıp kalıyor! Her biri gökten düşmüş gibi ve insan boyunu aşıyor
SİVAS'ın köyünde yer alan yaklaşık 4 asırlık mezarlıktaki dev mezar taşları oluşturdukları görüntüyle dikkat çekiyor.
Sivas kent merkezine 28 kilometre uzaklıkta bulunan Karayün köyü, mezar taşlarıyla dikkat çekiyor. Köye bir kilometre uzaklıktaki kayalık alandan kağnı arabalarıyla taşındığı düşünülen 4 asırlık mezar taşları görüntüsüyle film sahnelerini aratmıyor. Boyları 2 metreyi bulan dikili mezar taşları zaman zaman definecilerin de saldırısına uğruyor.
Üzerindeki ibareler şaşırttı: Köy sakinlerinden Ramazan Kurugöllü, mezar taşlarını görenlerin şaşırdığı ifade ederek, “Şu anda bulunduğumuz yer köyümüzün mezarlığı. Görmüş olduğunuz eski taşlar yaklaşık 3- 4 asır önce dikilmiş taşlar. Bu taşlar o dönemki insanların mezarlarını kaybetmemek için yaptıkları ibareler." dedi.
Kurugöllü, Herkesin kendisine göre farklı bir ibaresi var. Herkes mezarının başına kendi mezarındaki ibarelerden bulup gelebiliyor. Bir çoğunun üzerine daha sonra adını soyadını bilenler yazmışlar. Gerek yeni yazıyla gerekse eski yazıyla." diye konuştu.
Muhtemelen kağnı arabalarıyla getirildi
Kurugöllü "Köyümüz yapı olarak kayalık bir bölge olduğu için yakın zamana kadar taş çıkaran taş ocakları vardı, oradan getirilmiş ve muhtemelen kağnı arabalarıyla getirilmiş. Gerçekten oldukça şaşırtıcı” ifadesini belirtti.