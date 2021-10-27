Sivas'ta gören şaştı kaldı! Gelen teklifleri dinlemeden reddediyor: Bakımı 6 ay sürdü
Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Levent Olgun 1975 model klasik otomobiline gözü gibi bakıyor, yapılan teklifleri dinlemeden geri çeviriyor.
Çocuk yaştan beri klasik otomobillere hayran olan Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Levent Olgun, klasik bir otomobil sahibi olmak istedi. Olgunun arkadaşı Yılmaz Coşkun, Hatay’da 1975 model bir Mercedes buldu.
Hatay’a giderek satın aldıkları otomobil üzerinde 6 ay süren bir yenileme çalışması yapıldı. Orijinaline uygun şekilde yenilenen otomobil başkan Olgun’un vazgeçilmezi oldu.
Gözü gibi baktığı otomobilini iş dışında sadece ailesiyle vakit geçirmek için kullandığını belirten Başkan Olgun, satın almak isteyenlerinde olduğunu, yüksek rakamlar teklif edildiğini ancak satmayı düşünmediğini belirtti.
Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Levent Olgun, klasik otomobil sevdasının küçük yaşta başladığını belirterek, “Hep eski arabaları incelerim alacağımdan değil ama sevdiğim için açar özelliklerine bakarım." dedi.