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Sivas'ta gören şaştı kaldı! Gelen teklifleri dinlemeden reddediyor: Bakımı 6 ay sürdü

Sivas'ta gören şaştı kaldı! Gelen teklifleri dinlemeden reddediyor: Bakımı 6 ay sürdü

Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Levent Olgun 1975 model klasik otomobiline gözü gibi bakıyor, yapılan teklifleri dinlemeden geri çeviriyor.

Sivas'ta gören şaştı kaldı! Gelen teklifleri dinlemeden reddediyor: Bakımı 6 ay sürdü

Çocuk yaştan beri klasik otomobillere hayran olan Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Levent Olgun, klasik bir otomobil sahibi olmak istedi. Olgunun arkadaşı Yılmaz Coşkun, Hatay’da 1975 model bir Mercedes buldu.

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Sivas'ta gören şaştı kaldı! Gelen teklifleri dinlemeden reddediyor: Bakımı 6 ay sürdü

Hatay’a giderek satın aldıkları otomobil üzerinde 6 ay süren bir yenileme çalışması yapıldı. Orijinaline uygun şekilde yenilenen otomobil başkan Olgun’un vazgeçilmezi oldu. 

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Sivas'ta gören şaştı kaldı! Gelen teklifleri dinlemeden reddediyor: Bakımı 6 ay sürdü

Gözü gibi baktığı otomobilini iş dışında sadece ailesiyle vakit geçirmek için kullandığını belirten Başkan Olgun, satın almak isteyenlerinde olduğunu, yüksek rakamlar teklif edildiğini ancak satmayı düşünmediğini belirtti.

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Sivas'ta gören şaştı kaldı! Gelen teklifleri dinlemeden reddediyor: Bakımı 6 ay sürdü

Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Levent Olgun, klasik otomobil sevdasının küçük yaşta başladığını belirterek, “Hep eski arabaları incelerim alacağımdan değil ama sevdiğim için açar özelliklerine bakarım." dedi. 

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