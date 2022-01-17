Sivas'ta en az 6 kişiyle yapılıyor yapımı saatler sürüyor! Tadına doyulmuyor: Ağda şekline gelince...
SİVAS’ın yöresel lezzetlerinden olan tel helva en az 6 kişinin kol kuvveti ile şarkılar türküler söylenerek yapılıyor, yapımı saatler sürerken tadına ise doyulmuyor.
Sivas’ın yöresel lezzetlerinden olan ve bin bir zahmetle yapılan tel helva kültürü günümüzde de yaşatılmaya çalışılıyor.
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Şeker, su, tereyağı, un ve limon tuzu kullanılarak hazırlanan karışım en az 6 kişinin kol kuvveti ile çekilerek hazırlanıyor.
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Sivas tel helvası genellikle soğuk kış günlerinde köy odalarında düzenlenen köy eğlenceleri sırasında hazırlanıyor.
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Hazırlanışında; un pembeleşinceye kadar kavrulurken şeker kaynatılarak macun kıvamına getiriliyor.
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