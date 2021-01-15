Sivas'ta emekli olan kamyon şoförü bu işe başladı! Yurt dışından ilgi görüyor
SİVAS'ta yaşayan 59 yaşındaki Oktay Pala amatör olarak başladığı işinde kısa sürede usta haline geldi.
Kent merkezinde Gülyurt Mahallesi'nde oturan ve asıl mesleği kamyon şoförlüğü olan, evli ve 2 çocuk babası Oktay Pala, sedef kakma işine merak saldı. Pala, kamyon şoförlüğünden emekli olduktan sonra da bütün zamanını bu işe ayırmaya başladı.
İlk önce satın aldığı kolye ve küpelerdeki sedefleri çıkararak kutu, rahle ve şekerlik gibi malzemelerde kullanan Pala, daha sonra sedefleri nerede bulacağını araştırıp internet üzerinden getirtmeye başladı.
Arkadaşının atölyesinde çalışmalarını sürdüren Pala, sehpa, rahle, kutu, şekerlik gibi malzemeler üretiyor. Sedef kakma sanatı hakkında bilgi veren Oktay Pala, "30 seneden fazla bir zamandır bu işle uğraşıyorum. Merak üzerine amatör olarak başladım bu işe ve ilerletmeye çalışıyorum. Yaptığım işlerden zevk alıyorum." dedi.
Sedef taşını anlatan Pala "Sedef, Malezya ve Singapur gibi ülkelerdeki denizlerden çıkan, içinden incinin çıktığı midyenin kabuklarından oluşan sert bir deniz taşı. Bu taşları keserek ve ölçülendirerek kullanıyoruz." diye konuştu.