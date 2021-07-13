Sivas'ta ekti güzel verim aldı! Ona yetişmez dediler şimdi hasat için gün sayıyor

"Beklenenden daha iyi"

Lavanta bahçesi sahibi Feridun Tunçdemir, denemek için başladıklarını ama beklenenden daha iyi olduğunu ifade ederek, “Aslen hafriyatçıyım. Sonradan bu bahçe işine girdim. İlçe tarım müdürümüz lavantayı önerdi. Biz de deneme mahiyetinde başladık ama beklenenden daha iyi olduğu söyleniyor." dedi.