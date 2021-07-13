Sivas'ta ekti güzel verim aldı! Ona yetişmez dediler şimdi hasat için gün sayıyor
SİVAS'ta bir vatandaş, 'yetişmez' sözlerine kulak asmayıp ektiği ürünün hasadı için gün sayıyor.
Şarkışla ilçesinde yaşayan Feridun Tunçdemir, ilçenin Gümüştepe köyünde lavanta ekmeye karar verdi. Yüzde 75’ini Sivas Tarım ve Orman Müdürlüğünün finanse ettiği lavanta bahçesini eken Tunçdemir, verimsiz kıraç topraklarda lavanta yetişmez düşüncelerine kulak asmadı.
Yaklaşık 5 dönümlük araziye 65 bin lavanta fidesi eken Tunçdemir, şimdiler de hasat için gün sayıyor.
Geçtiğimiz yıl 15 kilogram lavanta kurusu elde eden Tunçdemir, bu yıl bu oranın 50-60 kilogram olacağını söyledi.
"Beklenenden daha iyi"
Lavanta bahçesi sahibi Feridun Tunçdemir, denemek için başladıklarını ama beklenenden daha iyi olduğunu ifade ederek, “Aslen hafriyatçıyım. Sonradan bu bahçe işine girdim. İlçe tarım müdürümüz lavantayı önerdi. Biz de deneme mahiyetinde başladık ama beklenenden daha iyi olduğu söyleniyor." dedi.