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Sivas'ta ekti güzel verim aldı! Ona yetişmez dediler şimdi hasat için gün sayıyor

Sivas'ta ekti güzel verim aldı! Ona yetişmez dediler şimdi hasat için gün sayıyor

SİVAS'ta bir vatandaş, 'yetişmez' sözlerine kulak asmayıp ektiği ürünün hasadı için gün sayıyor.

Sivas'ta ekti güzel verim aldı! Ona yetişmez dediler şimdi hasat için gün sayıyor

Şarkışla ilçesinde yaşayan Feridun Tunçdemir, ilçenin Gümüştepe köyünde lavanta ekmeye karar verdi. Yüzde 75’ini Sivas Tarım ve Orman Müdürlüğünün finanse ettiği lavanta bahçesini eken Tunçdemir, verimsiz kıraç topraklarda lavanta yetişmez düşüncelerine kulak asmadı. 

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Sivas'ta ekti güzel verim aldı! Ona yetişmez dediler şimdi hasat için gün sayıyor

Yaklaşık 5 dönümlük araziye 65 bin lavanta fidesi eken Tunçdemir, şimdiler de hasat için gün sayıyor.

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Sivas'ta ekti güzel verim aldı! Ona yetişmez dediler şimdi hasat için gün sayıyor

Geçtiğimiz yıl 15 kilogram lavanta kurusu elde eden Tunçdemir, bu yıl bu oranın 50-60 kilogram olacağını söyledi.

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Sivas'ta ekti güzel verim aldı! Ona yetişmez dediler şimdi hasat için gün sayıyor

"Beklenenden daha iyi"
Lavanta bahçesi sahibi Feridun Tunçdemir, denemek için başladıklarını ama beklenenden daha iyi olduğunu ifade ederek, “Aslen hafriyatçıyım. Sonradan bu bahçe işine girdim. İlçe tarım müdürümüz lavantayı önerdi. Biz de deneme mahiyetinde başladık ama beklenenden daha iyi olduğu söyleniyor." dedi. 

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