Sivas'ta dışarıdan sıradan görünen eve girenler gözlerine inanamıyor
SİVAS’ın Altınyayla ilçesinde sıradan bir eve girdiğini düşünenler içeri girince şaşkına dönüyor. İçerisinde 2 asırlık tarih yatıyor. Evin tavanında bulunan desenler dönemin Ermeni taş ustaları tarafından 6 ayda yapıldı.
Sivas’ın Altınyayla İlçesinin Altınyurt mahallesinde bulunan müstakil ev dışarıdan bakıldığında sıradan bir ev gibi gözüküyor. Misafir olarak içeri girenler ise gözlerine inanamıyor.
2 asır önce Altınyayla’nın ileri gelenlerinden Abdulvahap Ağa tarafından Ermeni ustalara yaptırılan konuk odasının ahşap tavanı görenlerin dikkatini çekiyor.
Büyük emek verilerek bıçakla tavana işlenen motifler Anadolu’da ender görülüyor. Konuk odasının 3. kuşak sahibi Hacı Mahmut Atalay, evin tavanında bulunan desenlerin 6 ayda yapıldığını söyledi.
Sadece 1 oda 6 ayda bitmiş
3. kuşak olarak konağın sahibi olan Hacı Mahmut Atalay, konağın dışardan kötü göründüğünü fakat içine girenlerin şaşırdığını belirterek, “Bu 2 asırlık konağı dedem Abdulvahap Ermeni taş ustalarına yaptırmış. Bu odayı 6 ayda bıçakla işleme yaparak bitirmişler.