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Sivas'ta dışarıdan sıradan görünen eve girenler gözlerine inanamıyor

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Sivas'ta dışarıdan sıradan görünen eve girenler gözlerine inanamıyor

SİVAS’ın Altınyayla ilçesinde sıradan bir eve girdiğini düşünenler içeri girince şaşkına dönüyor. İçerisinde 2 asırlık tarih yatıyor. Evin tavanında bulunan desenler dönemin Ermeni taş ustaları tarafından 6 ayda yapıldı.

Sivas'ta dışarıdan sıradan görünen eve girenler gözlerine inanamıyor


Sivas’ın Altınyayla İlçesinin Altınyurt mahallesinde bulunan müstakil ev dışarıdan bakıldığında sıradan bir ev gibi gözüküyor. Misafir olarak içeri girenler ise gözlerine inanamıyor. 

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Sivas'ta dışarıdan sıradan görünen eve girenler gözlerine inanamıyor

2 asır önce Altınyayla’nın ileri gelenlerinden Abdulvahap Ağa tarafından Ermeni ustalara yaptırılan konuk odasının ahşap tavanı görenlerin dikkatini çekiyor.

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Sivas'ta dışarıdan sıradan görünen eve girenler gözlerine inanamıyor

Büyük emek verilerek bıçakla tavana işlenen motifler Anadolu’da ender görülüyor. Konuk odasının 3. kuşak sahibi Hacı Mahmut Atalay, evin tavanında bulunan desenlerin 6 ayda yapıldığını söyledi.

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Sivas'ta dışarıdan sıradan görünen eve girenler gözlerine inanamıyor

Sadece 1 oda 6 ayda bitmiş

3. kuşak olarak konağın sahibi olan Hacı Mahmut Atalay, konağın dışardan kötü göründüğünü fakat içine girenlerin şaşırdığını belirterek, “Bu 2 asırlık konağı dedem Abdulvahap Ermeni taş ustalarına yaptırmış. Bu odayı 6 ayda bıçakla işleme yaparak bitirmişler.

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