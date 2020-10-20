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Sivas'ta dilenciler başvurduğu yöntemle 'pes' dedirtti böyle sakladılar

SİVAS'ta dilenciler, polise yakalandıklarında üzerlerinde para çıkmaması için topladıkları paraları refüjde bulunan naylon brandanın altına sakladı.

Olay, saat 14.00 sularında Gültepe Mahallesi 4 Eylül Sanayi Sitesi kavşağında yaşandı. Kavşak üzerinde bir grup dilenci, sürücülerin kırmızı ışıkta durmasını fırsat bilerek araçlardan para istemeye başladı.

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Yanlarında çocukları da bulunan dilenciler dakikalarca bu şekilde devam etti.

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 Araçları tek tek gezen dilenciler topladıkları paraları ise kavşak ortasındaki refüje saklarken görüldü. 

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Üzerlerinden para çıkmasın diye...: Polis veya zabıta baskınında üzerlerinde para çıkmaması için böyle bir yönteme başvurdukları değerlendirilen dilencilerin yöntemi görenleri şaşırttı.

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