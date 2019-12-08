Sivas'ta devrilen vincin altında kalan işçi öldü
SİVAS'ta mermer fabrikasının çatı kaplamasında çalışan Semih Eken (24), devrilen vincin kolunun altında kalarak yaşamını yitirdi. Olaya tanıklık eden talihsiz işçinin arkadaşları sinir krizleri geçirdi.
SİVAS'ta devrilen vincin altında kalan işçi hayatını kaybetti.
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Sivas-Erzincan kara yolundaki bir mermer fabrikasının çatı sacını değiştiren işçilerden Semih Eken (24), H.Ö.'nün kullandığı vincin yan yatmasıyla altında kaldı.
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Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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Yaklaşık bir saat süren kurtarma çalışmalarının ardından başka bir vinç yardımıyla çıkarılan Eken'in hayatını kaybettiği belirlendi.
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