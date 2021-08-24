Sivas'ta çatıda görenler telefona sarıldı: Kesinlikle satmıyoruz

Sivas kent merkezi Yeni Ata Sanayisinde bir iş yerinin çatısına konulan klasik otomobil görenlerin dikkatini çekiyor. Oto sanayide mekaniker ustası olan Mustafa Yıldızdağ, arkadaşlarının da fikriyle iş yerinin çatısına bir zamanların vazgeçilmezi olan ve ülkemizde de tosba olarak bilinen Vosvos marka aracı koydu.