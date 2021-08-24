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Sivas'ta çatıda görenler telefona sarıldı: Kesinlikle satmıyoruz

İhlas Haber Ajansı
Sivas'ta çatıda görenler telefona sarıldı: Kesinlikle satmıyoruz

SİVAS’ta bir oto mekanikerinin iş yerinin çatısına koyduğu aracı görenler hayrete düştü.

Sivas'ta çatıda görenler telefona sarıldı: Kesinlikle satmıyoruz

Sivas kent merkezi Yeni Ata Sanayisinde bir iş yerinin çatısına konulan klasik otomobil görenlerin dikkatini çekiyor. Oto sanayide mekaniker ustası olan Mustafa Yıldızdağ, arkadaşlarının da fikriyle iş yerinin çatısına bir zamanların vazgeçilmezi olan ve ülkemizde de tosba olarak bilinen Vosvos marka aracı koydu. 

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Sivas'ta çatıda görenler telefona sarıldı: Kesinlikle satmıyoruz

Yaklaşık 15 yıl önce iş yerinin çatısına reklam ve süs amacıyla konulan otomobil gün geçtikçe dikkat çekmeye ve oto sanayide herkesçe bilinmeye başladı.

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Sivas'ta çatıda görenler telefona sarıldı: Kesinlikle satmıyoruz

İlk zamanlarda çalışan araç ilerleyen zamanlarda hırsızlardan da nasibini aldı. Aracın bazı parçaları çalındı.

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Sivas'ta çatıda görenler telefona sarıldı: Kesinlikle satmıyoruz

 Araç günümüzde çalışmasa da sağladığı kolaylık sayesinde oldukça işe yarıyor. İş yeri sahibi Yıldızdağ, bu araç sayesinde ismini vermeden iş yerinin kolaylıkla bulunmasını sağlıyor.

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