Sivas'ta çatıda görenler telefona sarıldı: Kesinlikle satmıyoruz
SİVAS’ta bir oto mekanikerinin iş yerinin çatısına koyduğu aracı görenler hayrete düştü.
Sivas kent merkezi Yeni Ata Sanayisinde bir iş yerinin çatısına konulan klasik otomobil görenlerin dikkatini çekiyor. Oto sanayide mekaniker ustası olan Mustafa Yıldızdağ, arkadaşlarının da fikriyle iş yerinin çatısına bir zamanların vazgeçilmezi olan ve ülkemizde de tosba olarak bilinen Vosvos marka aracı koydu.
Yaklaşık 15 yıl önce iş yerinin çatısına reklam ve süs amacıyla konulan otomobil gün geçtikçe dikkat çekmeye ve oto sanayide herkesçe bilinmeye başladı.
İlk zamanlarda çalışan araç ilerleyen zamanlarda hırsızlardan da nasibini aldı. Aracın bazı parçaları çalındı.
Araç günümüzde çalışmasa da sağladığı kolaylık sayesinde oldukça işe yarıyor. İş yeri sahibi Yıldızdağ, bu araç sayesinde ismini vermeden iş yerinin kolaylıkla bulunmasını sağlıyor.