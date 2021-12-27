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Sivas'ta buz tutan şelalede metrelerce sarkıtlar oluştu

İhlas Haber Ajansı
Sivas'ta buz tutan şelalede metrelerce sarkıtlar oluştu

Sibirya soğuklarının yaşandığı Sivas'ta Yıldız Şelalesi de buz tuttu. Şelalede oluşan metrelerce uzunluktaki buz sarkıtları dikkat çekti.

Sivas'ta buz tutan şelalede metrelerce sarkıtlar oluştu

SİVAS’ta bir süredir etkili olan dondurucu hava göllerin ve şelalelerin buz tutmasına neden oldu.

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Sivas'ta buz tutan şelalede metrelerce sarkıtlar oluştu

Kent merkezine 51 kilometre uzaklıktaki Yıldız beldesinde bulunan Yıldız Şelalesi de buz tuttu.

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Sivas'ta buz tutan şelalede metrelerce sarkıtlar oluştu

Yaklaşık 12 metre uzunluğundaki dev buz sarkıtları adeta görsel şölen sundu.

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Sivas'ta buz tutan şelalede metrelerce sarkıtlar oluştu

Kartpostallık görüntülerin oluştuğu şelale dondurucu soğuğa rağmen misafirlerini ağırladı.

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