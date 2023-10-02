BIST 8.444
DOLAR 27,46
EURO 29,00
ALTIN 1.618,07

Sivas'ta bulunan gizemli oyuğun sırrı çözüldü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
|
Sivas'ta bulunan gizemli oyuğun sırrı çözüldü

SİVAS'ta bulunan gizemli oyuğun sırrı çözüldü.

Sivas'ta bulunan gizemli oyuğun sırrı çözüldü

Sivas’ın Hafik ilçesine bağlı Durulmuş köyü sınırları içerisinde yer alan bir tepede bulunan gizemli oyuğun sırrı çözüldü. 

19
Sivas'ta bulunan gizemli oyuğun sırrı çözüldü

45 derecelik eğimle inşa edilen ve 152 basamak ile aşağı inilebilen Delik Tepe’de bulunan oyuğun, Milattan önce 1’nci yüzyılda inşa edildiği düşünülüyor.

29
Sivas'ta bulunan gizemli oyuğun sırrı çözüldü

Bu tip yapıların Sivas’ın yanı sıra Ordu, Giresun, Tokat ve Amasya illerinde de çok sayıda bulunduğu ifade ediliyor. 

39
Sivas'ta bulunan gizemli oyuğun sırrı çözüldü

 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü’nde görevli Doç. Dr. Erdener Pehlivan, yapının geçmişi ile ilgili bilgiler verdi.

49