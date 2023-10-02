Sivas'ta bulunan gizemli oyuğun sırrı çözüldü
SİVAS'ta bulunan gizemli oyuğun sırrı çözüldü.
Sivas’ın Hafik ilçesine bağlı Durulmuş köyü sınırları içerisinde yer alan bir tepede bulunan gizemli oyuğun sırrı çözüldü.
45 derecelik eğimle inşa edilen ve 152 basamak ile aşağı inilebilen Delik Tepe’de bulunan oyuğun, Milattan önce 1’nci yüzyılda inşa edildiği düşünülüyor.
Bu tip yapıların Sivas’ın yanı sıra Ordu, Giresun, Tokat ve Amasya illerinde de çok sayıda bulunduğu ifade ediliyor.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü’nde görevli Doç. Dr. Erdener Pehlivan, yapının geçmişi ile ilgili bilgiler verdi.