Sivas'ta bu kuşlara fiyat biçilemiyor! Müdürlüğü bırakıp başladı dünyaya satıyor

Sivas coğrafyasına özgü nitelikler taşıyan ‘Sivas taklacı ve oyuncu güvercin ırkı’ dikkat çekmeye devam ediyor. 2019 yılında güvercinlerin tescillenmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan çalışmada sona yaklaşıldı.