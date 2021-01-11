Sivas'ta bu kuşlara fiyat biçilemiyor! Müdürlüğü bırakıp başladı dünyaya satıyor
SİVAS'ta taklacı ve oyuncu güvercinlere yurt içi ve yurt dışından büyük ilgi var. Tescil için gün sayan kuşların içerisinde 3 bin Euro'ya satılan da oluyor 100 bin liralık teklifin geri çevrildiği de.
Sivas coğrafyasına özgü nitelikler taşıyan ‘Sivas taklacı ve oyuncu güvercin ırkı’ dikkat çekmeye devam ediyor. 2019 yılında güvercinlerin tescillenmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan çalışmada sona yaklaşıldı.
Öte yandan tescil çalışmaları kapsamında 180 yuvada 600 güvercinin kuş ölçümleri yapılmıştı.
Araba fiyatına satılan güvercinler dünyanın dört bir yanından da ilgi görüyor. Yaklaşık 200 ailenin geçim kaynağı haline gelen güvercinler, pandemi döneminde de vatandaşlar tarafından rağbet gördü.
Yaklaşık 12 saate kadar havada kalabilen taklacı ve oyuncu güvercinlere yetiştiricileri fiyat biçemiyorlar.