Sivas'ta bu işi sadece o yapıyor yurtdışından talep yağıyor! Osmanlı'da kullanılıyordu

Çiftçi, ürettiği ürünleri gurbetçilerin aracılığı ile Almanya ve Fransa'ya da gönderiliyor. 30 yıl önce Sivas'ta 15 esnafın yaptığı hasırcılık mesleğini şu anda ise sadece Abdurrahman Çifçi yürütüyor.