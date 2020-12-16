Sivas'ta bu işi sadece o yapıyor yurtdışından talep yağıyor! Osmanlı'da kullanılıyordu
SİVAS'ta yaşayan 58 yaşındaki Abdurrahman Çiftçi 8 yaşında başladığı işi 50 yıldır sürdürüyor. Çiftçi'ye yurtdışından da sipariş yağıyor.
Sivas'ta oturan evli 3 çocuk babası Abdurrahman Çifçi, babası Bekir Çifçi'nin yanında başladığı hasır yastık yapma mesleğini yarım asırdır sürdürüyor. 1993 yılında babasını kaybettikten sonra işi devraldı.
Kent merkezinde bulunan imalathanesinde üretimini sürdüren Çiftçi, müşterilerinin şehirde ve kırsal bölgelerde şark köşesi yapmak isteyenler kişilerden oluştuğunu söyledi.
Biçilen otları tek tek seçen Çiftçi, daha sonra kalıba koyarak dikiyor ve yastık haline getiriyor. Osmanlı döneminde kullanılan ve bu dönemde şark köşesi yapımında tercih edilen yastıklara talep oldukça yoğun olduğunu belirtti.
Çiftçi, ürettiği ürünleri gurbetçilerin aracılığı ile Almanya ve Fransa'ya da gönderiliyor. 30 yıl önce Sivas'ta 15 esnafın yaptığı hasırcılık mesleğini şu anda ise sadece Abdurrahman Çifçi yürütüyor.