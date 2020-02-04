Sivas'ta bir kişi kar küreme aracını seyrederken canından oluyordu

SİVAS-Erzincan karayolu Sivas’ın İmranlı ilçesi Kızıldağ geçidi yakınlarındaki bir dinlenme tesisinde meydana gelen olayda; tesiste vakit geçiren bir TIR sürücüsü, yolda devam eden kar temizleme çalışmalarını izlerken neredeyse yoldan geçmekte olan TIR'ın altında kalıyordu.