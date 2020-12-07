Sivas'ta asgari ücreti kabul etmedi kendi işini kurdu! Aylık kazancı şaşırttı

Zor diye bir şey yok, ben bu işi severek yapıyorum: Zekiye Odabaşı, asgari ücreti düşük bulduğunu dile getirerek, işini severek yaptığını söyledi. Odabaşı, “Bu işe 4 yıl önce Genç Çiftçi projesinden aldığım 2 inekle başladım. Sonra çoğalttım 8 tane inek yaptım. Ben asgari ücreti sevmiyorum. Bu işi yapan evine, çocuklarına zaman ayırıyor. Güzel bir iş, hayvancılığın getirisi de güzel. Zor diye bir şey yok, ben bu işi severek yapıyorum. Çevremdekiler bu işle niye uğraşıyorsun diyorlar, geç evine otur diyorlar. Ben kimseyi dinlemiyorum. Ben de önceden bu işi çok zor görüyordum ama öyle değilmiş. Devletimizde hayvancılığa çok destek veriyor. Kimse inkar etmesin “ dedi.