Sivas'ta Adriana Lima konuşuluyor Kangal sahiplenen Lima'ya 'hediye gönderelim' teklifi
SİVAS'ta Adriana Lima'nın ikinci Kangal köpeğini sahiplenmesi konuşulur oldu. Sivaslı bir vatandaştan Adriana Lima'ya '3'üncü köpeği hediye gönderebiliriz' teklifi geldi.
Brezilyalı model Adriana Lima geçen yıl Temmuz ayında Los Angeles'taki evinde baktığı Sivas Kangal köpeği sayısını ikiye çıkardı. İlk köpeğine 'Darry' adını veren Lima, yavruyken aldığı ikinci köpeğine ise 'Duran' ismini verdi. Lima, köpeklerinin adıyla açtığı sosyal medya hesabından da Kangal köpeklerini dünyanın en güzel köpeği ilan etti.
Paylaşım yaptı: Ünlü model, kangalları ABD'ye yasal olarak götüren bir çiftliğin gönüllü elçisi oldu. Sosyal medyadan, "ABD'ye yasal yollarla Sivas Kangalı getirin ve bu eşsiz köpeklerin keyfini sürün. Bu köpekler eşsiz ve muhteşem" paylaşımı yapan Adriana Lima'nın Kangal sevgisi, Sivas'taki Kangal köpeği yetiştiricilerini mutlu etti.
Sivas Doğal Irk Kangal Köpeği Sevenler ve Koruyanlar Derneği Başkanı Orhan Yalçınkaya, gazetecilere özel açıklamalar da bulundu. Kangal köpeğinin dünyaca ünlü bir canlı olduğunu hatırlatan Yalçınkaya, "Adriana Lima'nın kangal sevgisi ve tanıtımına katkı sunması bizleri memnun etti." dedi.
Yalçınkaya, şöyle devam etti: Kangalların yurtdışına çıkışında bazı prosedürler var. Bunlar daha düzgün, daha işlevsel hale getirilir ise dünyadaki herkesin bu canlıyı sahiplenip besleme imkanını sağlamış oluruz."