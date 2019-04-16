Sivas'ta 700 bin liralık akılalmaz dolandırıcılık!

Sivas'ta 700 bin liralık akılalmaz dolandırıcılık!

SİVAS'ta define bulma, cin çıkarma, sıkıntıları giderme, şifa verme bahanesiyle 6 kişiyi toplam 700 bin lira dolandıran 2 şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Sivas'ta 700 bin liralık akılalmaz dolandırıcılık! - Sayfa 1

SİVAS Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri son günlerde artan dolandırıcılık iddiaları üzerine harekete geçti.

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Sivas'ta 700 bin liralık akılalmaz dolandırıcılık! - Sayfa 2

Polis, vatandaşların dini duygularını istismar eden ve ulaştıkları kişileri define bulma, cin çıkarma, sıkıntılarını giderme, şifa verme gibi çeşitli vaatlerde bulunarak kandıran şüphelileri tespit etti.

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Sivas'ta 700 bin liralık akılalmaz dolandırıcılık! - Sayfa 3

Bu yöntemle 6 kişinin 700 bin lirasını dolandırdıkları belirlenen 'Artin' kod adlı Ş.T.(50) ile mağdur kişileri ona yönlendiren A.A. (58) yapılan çalışma sonucu yakalandı.

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Sivas'ta 700 bin liralık akılalmaz dolandırıcılık! - Sayfa 4

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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