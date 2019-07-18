Sivas'ta 2 metrelik yılan ve dev kartalın savaşı! Son anda kurtarıldı
SİVAS’ta yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanın boğmakta olduğu kartal, köylüler tarafından son anda kurtarıldı.
İmranlı'da ilginç bir doğa olayı cep telefonu ile kayıt altına alındı. Kırsalda çalışan köylüler, yaklaşık 2 metre uzunluğunda bir yılanın büyük bir kartalı boğarken yakaladı.
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Kartalın boynundan son anda alındı
Kartalın boynuna dolanan yılan köylülerin müdahalesiyle kartalın boynundan alındı. Kartal uçup uzaklaşırken, yılan köylüler tarafından başı ezilerek öldürüldü.
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Anbean kaydedildi
Cep telefonuyla saniye saniye kayıt altına alınan bu anlar sosyal medyada da paylaşıldı.
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