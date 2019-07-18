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Sivas'ta 2 metrelik yılan ve dev kartalın savaşı! Son anda kurtarıldı

Sivas'ta 2 metrelik yılan ve dev kartalın savaşı! Son anda kurtarıldı

SİVAS’ta yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanın boğmakta olduğu kartal, köylüler tarafından son anda kurtarıldı. 

Sivas'ta 2 metrelik yılan ve dev kartalın savaşı! Son anda kurtarıldı - Sayfa 1

İmranlı'da ilginç bir doğa olayı cep telefonu ile kayıt altına alındı. Kırsalda çalışan köylüler, yaklaşık 2 metre uzunluğunda bir yılanın büyük bir kartalı boğarken yakaladı. 

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Sivas'ta 2 metrelik yılan ve dev kartalın savaşı! Son anda kurtarıldı - Sayfa 2

Kartalın boynundan son anda alındı

Kartalın boynuna dolanan yılan köylülerin müdahalesiyle kartalın boynundan alındı. Kartal uçup uzaklaşırken, yılan köylüler tarafından başı ezilerek öldürüldü. 

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Sivas'ta 2 metrelik yılan ve dev kartalın savaşı! Son anda kurtarıldı - Sayfa 3

Anbean kaydedildi

Cep telefonuyla saniye saniye kayıt altına alınan bu anlar sosyal medyada da paylaşıldı. 

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Sivas'ta 2 metrelik yılan ve dev kartalın savaşı! Son anda kurtarıldı - Sayfa 4
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