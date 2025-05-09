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Sivas'ta 2 kardeşi öldüren katilin ifadesi ortaya çıktı meğer anne son anda kurtulmuş

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Sivas'ta 2 kardeşi öldüren katilin ifadesi ortaya çıktı meğer anne son anda kurtulmuş

SİVAS'ta 2 kardeşi öldüren katilin emniyet ifadesi ortaya çıktı. Döner ustası olduğu belirlenen katil Hüseyin Sönmez'in cinayetten sonra otostop çekerek Sivas'ı terkettiği belirlendi. Katil Hüseyin Sönmez'in hedefindeki asıl isim de anneymiş. Umutcan Sönmez ile 16 yaşındaki kız kardeşi Melisa Şimşek'i korkunç bir şekilde öldüren Hüseyin Sönmez, 500 bin liranın peşindeymiş.

Sivas'ta 2 kardeşi öldüren katilin ifadesi ortaya çıktı meğer anne son anda kurtulmuş

Hüseyin Sönmez, Sivas'ın Kılavuz Mahallesi 55. Sokak'taki bir apartmanın 12. katındaki dairede Umutcan (22) ile milli kayakçı kardeşi Melisa Şimşek'i (16) bıçaklayarak öldürmüştü. Katil eve yüzünde maske, başında bere ve gözlükle girmiş, 5 saat kaldığı evde 2 kardeşi katletmişti. Ankara'da yakalanarak Sivas'a getirilen katilin ifadesi ortaya çıktı. 

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Sivas'ta 2 kardeşi öldüren katilin ifadesi ortaya çıktı meğer anne son anda kurtulmuş

Sivas'ı dehşete düşüren korkunç cinayeti Hüseyin Sönmez'in işlediği kameralardan belirlendi. Polis saatler süren çalışma ile katilin cinayet silahı olan bıçak ile palayı çöp tenekesine attığını belirledi. Katil zanlısını kameralardan takip eden polis onu Ankara'da ele geçirdi ve Sivas'a getirdi. Katil zanlısı tutuklanıp cezaevine gönderilirken herkesin aklındaki soruları emniyet sorgusunda polisler yöneltti. 

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Sivas'ta 2 kardeşi öldüren katilin ifadesi ortaya çıktı meğer anne son anda kurtulmuş

Elinde cinayet sırasında oluştuğu tahmin edilen bıçak kesikleri bulunan Hüseyin Sönmez, 2 kardeşin cinayetini kabul etmedi. Maskeli görüntüleri sorulan Hüseyin Sönmez, kentte gezerken rahat nefes almak için maske taktığını öne sürdü.

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Sivas'ta 2 kardeşi öldüren katilin ifadesi ortaya çıktı meğer anne son anda kurtulmuş

Cinayetten sonra otostop çekmiş
Katil zanlısı Hüseyin Sönmez'in cinayet silahı olan pala ve bıçağı bir çöp tenekesine attığı belirlenmişti. Zanlı cinayetten sonra Sivas'tan Ankara'ya kaçmıştı. Bu durum sorulduğunda parası olmadığı için otostop çekerek Ankara'ya gittiğini söyledi. 

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