Sivas'ta 2 kardeşi öldüren katilin ifadesi ortaya çıktı meğer anne son anda kurtulmuş
SİVAS'ta 2 kardeşi öldüren katilin emniyet ifadesi ortaya çıktı. Döner ustası olduğu belirlenen katil Hüseyin Sönmez'in cinayetten sonra otostop çekerek Sivas'ı terkettiği belirlendi. Katil Hüseyin Sönmez'in hedefindeki asıl isim de anneymiş. Umutcan Sönmez ile 16 yaşındaki kız kardeşi Melisa Şimşek'i korkunç bir şekilde öldüren Hüseyin Sönmez, 500 bin liranın peşindeymiş.
Hüseyin Sönmez, Sivas'ın Kılavuz Mahallesi 55. Sokak'taki bir apartmanın 12. katındaki dairede Umutcan (22) ile milli kayakçı kardeşi Melisa Şimşek'i (16) bıçaklayarak öldürmüştü. Katil eve yüzünde maske, başında bere ve gözlükle girmiş, 5 saat kaldığı evde 2 kardeşi katletmişti. Ankara'da yakalanarak Sivas'a getirilen katilin ifadesi ortaya çıktı.
Sivas'ı dehşete düşüren korkunç cinayeti Hüseyin Sönmez'in işlediği kameralardan belirlendi. Polis saatler süren çalışma ile katilin cinayet silahı olan bıçak ile palayı çöp tenekesine attığını belirledi. Katil zanlısını kameralardan takip eden polis onu Ankara'da ele geçirdi ve Sivas'a getirdi. Katil zanlısı tutuklanıp cezaevine gönderilirken herkesin aklındaki soruları emniyet sorgusunda polisler yöneltti.
Elinde cinayet sırasında oluştuğu tahmin edilen bıçak kesikleri bulunan Hüseyin Sönmez, 2 kardeşin cinayetini kabul etmedi. Maskeli görüntüleri sorulan Hüseyin Sönmez, kentte gezerken rahat nefes almak için maske taktığını öne sürdü.
Cinayetten sonra otostop çekmiş
Katil zanlısı Hüseyin Sönmez'in cinayet silahı olan pala ve bıçağı bir çöp tenekesine attığı belirlenmişti. Zanlı cinayetten sonra Sivas'tan Ankara'ya kaçmıştı. Bu durum sorulduğunda parası olmadığı için otostop çekerek Ankara'ya gittiğini söyledi.