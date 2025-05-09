Sivas'ta 2 kardeşi öldüren katilin ifadesi ortaya çıktı meğer anne son anda kurtulmuş

Sivas'ı dehşete düşüren korkunç cinayeti Hüseyin Sönmez'in işlediği kameralardan belirlendi. Polis saatler süren çalışma ile katilin cinayet silahı olan bıçak ile palayı çöp tenekesine attığını belirledi. Katil zanlısını kameralardan takip eden polis onu Ankara'da ele geçirdi ve Sivas'a getirdi. Katil zanlısı tutuklanıp cezaevine gönderilirken herkesin aklındaki soruları emniyet sorgusunda polisler yöneltti.