Sivas'ta 15 yıl önce yapılmıştı! Komşu köydekiler de aynısını istiyorlar

Köy sakini Halim Duman, bozkırın ortasında ormanlık alanı görenlerin şaşırdığını ifade ederek, “Bu ağaçlar dikileli 15 yılın üzerinde oldu ve hala da dikiliyor. 2020 yılının Eylül, Ekim aylarında tekrardan dikildi. Şu anda büyüyenler güzel. Gönüllü olarak mera arazimizi verdik. Geçmişte memnun değildik tabi ama ağaçlar yetiştikçe güzelleşiyor." dedi.