Sivasspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Sivasspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Demir Grup Sivasspor, Bolu kampındaki çalışmalarına öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Sivasspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor - Sayfa 1

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapıldı.

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Sivasspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor - Sayfa 2

 Antrenman ikişerli gruplar halinde yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla sona erdi. Dün akşam yapılan antrenmanda yüzüne darbe alan Emre Kılınç, idmanda yer almadı. 

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Sivasspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor - Sayfa 3

Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına akşam saat 18.00’de yapacağı günün ikinci antrenmanıyla devam edecek. 

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Sivasspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor - Sayfa 4
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