Sivasspor Yeni Malatyaspor Türkiye Kupası maçı golleri ve geniş özeti
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Sivasspor kendi sahasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 4-0 mağlup ederek rövanş öncesi tur için avantaj sağladı. Rövanş 23 Ocak Perşembe 14:00'da Malatya'da oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Demir Grup Sivasspor, sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 4-0 yendi.
17. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın pasında sağ kanatta topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt'un vuruşunda, top kaleci Ufuk Ceylan'ın sağından ağlara gitti. VAR'da incelenen gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
22. dakikada sol kanatta Emre Kılınç'ın düşürülmesi sonucu kazanılan serbest vuruşu Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç ile paslaşarak kullandı. Mert Hakan Yandaş'ın ceza alanı dışından vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-0.
28. dakikada ceza alanı içinde Özer Özdemir'in topa elle müdahalesinin ardından hakem Özgür Yankaya, VAR incelemesinden sonra penaltı kararını verdi. Penaltı atışını kullanan Emre Kılınç, topu kaleci Ufuk Ceylan'ın sağından ağlara gönderdi: 2-0.