Sivasspor Maccabi Tel-Aviv'e diş geçiremedi
UEFA Avrupa Ligi’nde ilk maçında Villarreal deplasmanından son anlarda yediği gollerle mağlup ayrılan Sivasspor, gruptaki ikinci maçında Maccabi Tel-Aviv’e 2-1 yenildi.
UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci haftasında Sivasspor, İsrail temsilcisi Maccabi Tel-Aviv'i konuk etti.
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Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadeleyi konuk Maccabi Tel-Aviv, 2-1 kazandı.
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55. dakikada Kayode ile öne geçen temsilcimiz Sivasspor'a Maccabi Tel-Aviv; Biton (penaltı) ve Peretz ile karşılık verince sahadan 2-1 galip ayrıldı.
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Sivasspor'da Samba Camara, 67. dakikada penaltıya sebebiyet vermekten kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
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